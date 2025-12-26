مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. مشاركة إمام عاشور

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتعادلت أنجولا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 46: مشاركة إمام عاشور بدلا من مرموش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء لمحمد هاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية

ق 45: جوووووووول أوووووووول.. صلاح يسجل من ركلة جزاء الأول لمنتخب مصر

ق 43: ركلة جزااااء لمنتخب مصر

ق 40: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصلاح لتعرضه لضربة بالمرفق من مدافع جنوب إفريقيا

ق 29: فوستر يستخلص الكرة أمام ياسر إبراهيم ويسدد كرة سهلة في يد الشناوي

ق 22: فرصة من ركلة حرة مباشرة من مرموش تمر بمحاذاة القائم الأيمن لويليامز

ق 19: انطلاق من مرموش صوب منطقة الجزاء وعرقلة من موكوينا قبل منطقة الجزاء والحكم يشهر بطاقة صفراء

ق 11: عرضية من محمد هاني أمام المرمى لكنها أسرع من صلاح

بداية اللقاء

منتخب مصر الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - صلاح يتقدم لـ مصر ضد جنوب إفريقيا ويتخطى أحمد حسن أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن وتريزيجيه ثالثا بقائمة الأكثر مشاركة بالبطولة أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر هدية مقبولة تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر تشكيل منتخب مصر - تبديلان في الدفاع والوسط.. ومرموش مهاجم أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: تونس تملك خبرة كبرى.. وعليك خوض المواجهات القوية إذا أردت اللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - صلاح يتقدم لـ مصر ضد جنوب إفريقيا ويتخطى أحمد حسن 4 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن وتريزيجيه ثالثا بقائمة الأكثر مشاركة بالبطولة 28 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل 56 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. مشاركة إمام عاشور ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر ساعة | أمم إفريقيا
هدية مقبولة ساعة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519961/استراحة-أمم-إفريقيا-مصر-1-0-جنوب-إفريقيا-نهاية-الشوط-الأول