مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. مشاركة إمام عاشور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتعادلت أنجولا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

ق 46: مشاركة إمام عاشور بدلا من مرموش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء لمحمد هاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية

ق 45: جوووووووول أوووووووول.. صلاح يسجل من ركلة جزاء الأول لمنتخب مصر

ق 43: ركلة جزااااء لمنتخب مصر

ق 40: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصلاح لتعرضه لضربة بالمرفق من مدافع جنوب إفريقيا

ق 29: فوستر يستخلص الكرة أمام ياسر إبراهيم ويسدد كرة سهلة في يد الشناوي

ق 22: فرصة من ركلة حرة مباشرة من مرموش تمر بمحاذاة القائم الأيمن لويليامز

ق 19: انطلاق من مرموش صوب منطقة الجزاء وعرقلة من موكوينا قبل منطقة الجزاء والحكم يشهر بطاقة صفراء

ق 11: عرضية من محمد هاني أمام المرمى لكنها أسرع من صلاح

بداية اللقاء