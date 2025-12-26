أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر

يرغب فابريس أكوا قائد منتخب أنجولا السابق والهداف التاريخي للفهود في تحقيق فريقه للفوز على مصر في الجولة الأخيرة من أمم إفريقيا 2025.

وبدأت أنجولا المشوار بالخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 ثم تعادلت مع زيمبابوي بنتيجة 1-1.

وقال أكوا قائد منتخب أنجولا في أمم إفريقيا 2010 لـ FilGoal.com: "المغرب من الدول المرشحة للفوز باللقب، كونها الدولة المنظمة كما قدمت نسخة مميزة في كأس العالم الماضية، كما أن لديها لاعبين مميزين للغاية".

وأضاف "كذلك منتخب مصر الأكثر تتويجا بالبطولة، وكذلك كوت ديفوار من المرشحين والسنغال أيضا والكونغو الديمقراطية من الفرق التي قد تفجر مفاجأة كبيرة في البطولة، وأيضا جنوب إفريقيا ولم لا أنجولا من الممكن أن تضع بصمتها".

وعن بداية مشوار البطولة بالخسارة من جنوب إفريقيا قال: "للأسف خسرنا أول مباراة أمام جنوب إفريقيا في هذه النسخة لأننا احترمناهم بشكل مبالغ فيه، وكنا رد فعل في المباراة وليس فريقا مُبادرا والدليل أنه حدث هناك تراخي عقب تسجيل التعادل، واستقبلنا الهدف الثاني واستفادت جنوب إفريقيا من الاحترام الزائد لأنجولا".

وتابع "شاهدت مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى، زيمبابوي كانت استراتيجيتها استغلال المرتدات، ومنتخب مصر أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول لكن ما صنع الفارق في الشوط الثاني هو جودة اللاعبين المصريين".

وأكمل "عمر مرموش سجل هدفا رائعا جدا، ومحمد صلاح سجل هدف الفوز رغم إنه لم يقدم الأداء المنتظر".

وأوضح "فرصنا قلت بعد الخسارة في المباراة الأولى لكن مازال هناك 6 نقاط متبقية، وأنجولا يمكنها الفوز على زيمبابوي ومصر، لكن أتوقع عدم تأهل أنجولا بشكل مباشر، وتواجدها ضمن أفضل توالت لكن بشرط الفوز على زيمبابوي، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر".

وواصل "بالنسبة للاعبين المتوقع تألقهم في البطولة فهم، أشرف حكيمي ومحمد صلاح وماني وفيكتور أوسيمين ولاعب أهلي جدة (رياض محرز)، رغم أن معظمهم لاعبين صارت أعمارهم كبيرة وبالتالي مستوياتهم تراجعت بسبب عامل السن، لكن ماني مازال عنصرا مهما للغاية وقطعة أساسية في تشكيل المنتخب السنغالي".

واستدرك: "نفس الأمر بالنسبة لمحرز، وكذلك محمد صلاح الذي سجل هدف الفوز على زيمبابوي، على الرغم أن أدائه لم يكن جيدا ويمر كذلك بفترة صعبة مع ناديه، لكن يظل صلاح من اللاعبين الكبار والمتوقع تألقهم في البطولة، منتخب مصر فريق كبير ودائما ما يكون من المرشحين الأوائل للفوز بالبطولة".

وعن منتخب مصر قال: "حاليا يتولى إدارة الفريق نجم كبير وهداف هو حسام حسن، والجيل الحالي يضم لاعبين مميزين قادرين على قيادة الفريق للفوز بالبطولة، على عكس منتخب أنجولا الذي يمر بفترة صعبة بعد التغييرات التي طرأت في اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب".

وأكمل "كان من المفترض استمرار بيدرو جونسالفيش المدير الفني السابق، لكن اتحاد الكرة قرر إقالته قبل شهرين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، والتعاقد مع باتريس بوميل الذي يجد صعوبة في تطبيق أفكاره نظرا لضيق الوقت".

وأوضح "وبالتالي تحقيق هدفنا بالوصول إلى ربع النهائي أو المرحلة التالية ستكون صعبة، في النهاية أتمنى حظ سعيد لمصر وأنجولا وعبورهما سويا إلى دور الـ 16، وأتمنى فوز أنجولا على مصر خصوصا إن أنجولا لم يسبق لها الفوز على مصر في أي مسابقة إفريقية".