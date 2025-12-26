هدية مقبولة

حسم التعادل الإيجابي مباراة أنجولا أمام زيمبابوي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

أحرز هدف منتخب أنجولا جيلسون دالا في الدقيقة 24، قبل أن يدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 45+6 عن طريق نوليدج موسونا.

ويعد ذلك التعادل الثاني في البطولة بعد مباراة مالي وزامبيا.

وبات موسونا رابع أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بعمر 35 عاما و6 أشهر، بعد حسام حسن 39 عامًا و5 أشهر، وكالوشا بواليا 36 عامًا و5 أشهر، وروجيه ميلا (إسبانيا) 35 عامًا و9 أشهر.

ولم يسبق لزيمبابوي أن فازت بأول مباراتين لها في أي نسخة من كأس الأمم الأفريقية (3 تعادلات، 9 هزائم).

أما أنجولا، فلم تحصد سوى نقطة واحدة بعد أول مباراتين في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية، وهو أدنى رصيد لها في هذه المرحلة من البطولة منذ نسخة 2013.

ومنحت تلك النتيجة فرصة لمصر من أجل التأهل رسميا في صدارة المجموعة في حالة الفوز أمام جنوب إفريقيا في المباراة المقررة الخامسة مساءً.

ويلتقي منتخبا مصر وجنوب إفريقيا في تمام الخامسة مساء ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.

وخسر منتخب أنجولا المواجهة الاولى أمام جنوب إفريقيا 2-1، وبالنتيجة ذاتها خسر منتخب زيمبابوي أمام مصر.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بانطلاقة رائعة من بيل أنطونيو لاعب زيمبابوي في الدقيقة 2 ليسدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته تذهب أعلى العارضة.

وطالب اللاعبون ببطاقة حمراء ضد شو لاعب أنجولا لتدخله القوي ضد لاعب زيمبابوي في الدقيقة الرابعة.

وهدد جيلسون دالا مرمى زيمبابوي في الدقيقة 14 بعد مروره بطريقة رائعة وسدد ولكن تصدى لها حارس زيمبابوي.

واصل جيلسون دالا تهديده لمرمى زيمبابوي ونجح في الدقيقة 24 من تسجيل الهدف الاول لأنجولا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس.

وتعرض هوجو ماركيس حارس أنجولا لإصابة في الدقيقة 37 بعد اصطدام في الرأس وتوقف المباراة لعلاجه.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح منتخب زيمبابوي في تسجيل هدف التعادل عن طريق موسونا بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية على يمين الحارس في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان إهدار الفرص أمام المرمى، دون تغيير في النتيجة.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.