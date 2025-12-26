ليكيب: وفاة جان لويس جاسيه مدرب كوت ديفوار السابق
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 15:49
كتب : FilGoal
توفي جان لويس جاسيه المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار ومارسيليا عن عمر يناهز 72 عاما.
وأعلنت عائلة المدرب السابق لصحيفة "ليكيب" وفاة المدرب المخضرم.
وعمل جاسيه مدربا مساعدا في الفترة من 2007 وحتى 2016 مع لوران بلان وتوجا بلقب الدوري الفرنسي في 2009 مع بوردو، وعملا سويا في باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا أيضا.
وسبق أن تولى جاسيه تدريب كوت ديفوار وقاد الأفيال في أمم إفريقيا 2023 وأقيل رغم التأهل لدور الـ 16 عقب نهاية دور المجموعات في المركز الثالث.
وقاد إيمريس فاي تدريب الأفيال في الباقي من البطولة وحقق اللقب.
وجاءت التجربة الأخيرة لجاسيه مع مارسيليا لإنهاء موسم 2023-24.
وفي الموسم الماضي عاد من اعتزاله وتولى تدريب مونبييليه لمحاولة إنقاذ الفريق لكنه رحل بعد 21 مباراة.
