تشكيل منتخب مصر - تبديلان في الدفاع والوسط.. ومرموش مهاجم أمام جنوب إفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى المدير الفني للمنتخب تبديلين عن التشكيل الذي خاض به مباراة زيمبابوي الأولى في دور المجموعات.

دفع حسام حسن بـ رامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد في مركز قلب الدفاع، وكذلك يتواجد أحمد سيد زيزو أساسيا على حساب إمام عاشور.

ويبدأ المنتخب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد

واستبعد حسام حسن، الثنائي محمد صبحي، ومحمد إسماعيل من القائمة.

وحقق المنتخب المصري الفوز في الجولة الأولى أمام زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما فاز منتخب جنوب إفريقيا على حساب أنجولا بالنتيجة ذاتها، ليتقاسم الفراعنة والبافانا بافانا الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أنجولا وزيمبابوي في الجولة الثانية بالتعادل 1-1.

وفي حالة نهاية مباراة أنجولا وزيمبابوي بالتعادل، سيحتاج المنتخب المصري إلى الفوز من أجل حجز بطاقة العبور كمتصدر للمجموعة ليتأكد مواجهته أحد منتخبات المركز الثالث من المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.