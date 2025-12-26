أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: تونس تملك خبرة كبرى.. وعليك خوض المواجهات القوية إذا أردت اللقب

شدد إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا على صعوبة مواجهة فريقه ضد تونس بكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب تونس ضد نيجيريا مساء السبت ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس إفريقيا.

وقال شيل في مؤتمر صحفي: "سنخوض مباراة مهمة وكبيرة أمام منتخب تونس الذي يضم عناصر مميزة وذات جودة عالية".

وأضاف "المنتخب التونسي يمتلك خبرة كبيرة في كأس إفريقيا، لذلك سنركز خلال المباراة وأن نقدم أفضل ما لدينا".

وأتم "مواجهة الفرق الكبرى لها اهمية خاصة، لأن إذا أردنا أن نحقق اللقب علينا أن نخوض مواجهات كبيرة وقوية".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز منتخب تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.