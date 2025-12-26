أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: معنوياتنا مرتفعة.. وعدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم لا يغير شيئا

شدد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس على جاهيزة فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد نيجيريا.

ويلعب منتخب تونس ضد نيجيريا مساء السبت ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس إفريقيا.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "جاهزون لمواجهة نيجيريا، والمعنويات مرتفعة للغاية بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على أوغندا"

وأضاف "عدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم لا يغير شيئاً في مباراة الغد وتركيزنا منصب على الجوانب الفنية لمنتخبنا وليس على وضعية المنافس".

وشدد سامي الطرابلسي "سنكون في قمة التركيز والعطاء والانضباط من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.