انتهت في أمم إفريقيا - أنجولا (1)-(1) زيمبابوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا أمام زيمبابوي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

وخسر منتخب أنجولا المواجهة الاولى أمام جنوب إفريقيا 2-1، وبالنتيجة ذاتها خسر منتخب زيمبابوي أمام مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الساعة الخامسة مساء اليوم في الجولة الثانية، لحسم صدارة المجموعة.

------------------------------

نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ق 78: هوجو ماركيس حارس أنجولا يتصدى لتسديدة قوية من مهاجم زيمبابوي قبل أن يبعدها دافيد كارمو مدافع أنجولا إلى ركنية.

ق 67: تبديل لأنجولا بنزول مابولولو بدلا من مبابا نزولا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ق 45+6: جووووول التعااااادل لزيمبابوي عن طريق موسونا بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية على يمين الحارس في الشباك.

ق 37: إصابة حارس أنجولا هوجو ماركيس بعد اصطدام في الرأس وتوقف المباراة لعلاجه

ق 24: جووووول جيلسون دالا يسجل الهدف الأول لأنجولا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بالحارس.

ق 14: تهديد أول من أنجولا عن طريق جيلسون دالا الذي مر بطريقة رائعة وسدد ولكن تصدى لها حارس زيمبابوي.

ق 4: مطالبات ببطاقة حمراء ضد شو لاعب أنجولا لتدخله القوي ضد لاعب زيمبابوي.

ق 2: انطلاقة رائعة من بيل أنطونيو لاعب زيمبابوي ليسدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته تذهب أعلى العارضة.

انطلاق المباراة