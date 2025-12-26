مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تغريم منتخب مصر 5000 دولار.

وفازت مصر على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com :"تغريم منتخب مصر 5000 دولار بسبب عدم التزام اللاعبين بالتواجد في منطقة الصحفيين عقب مباراة زيمبابوي، وتوجيه تحذير بمضاعفة العقوبة حال تكرار الواقعة".

وأضاف "كاف يشترط تواجد 3 لاعبين من كل منتخب في منطقة الصحفيين والحديث لوسائل الإعلام عقب كل مباراة، وتم إبلاغ منتخب مصر بذلك في الورشة التي عُقدت قبل انطلاق البطولة".

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.