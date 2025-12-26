أمم إفريقيا - ماذا تحتاج مصر من مواجهة جنوب إفريقيا لعبور دور المجموعات.. والمنافس المنتظر

يلتقي المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية الساعة الخامسة مساء اليوم.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة بـ 3 نقاط لكل منهما.

المنتخب المصري نجح في الفوز أمام زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز أمام أنجولا.

وتنقسم كأس الأمم الإفريقية إلى 6 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، ليصل إجمالي المنتخبات المشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، بالإضافة إلى 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في النقاط، ليتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم الفريق الذي سجل أهدافا أكثر بين الفرق المتساوية.

وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة، ثم الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في كافة مباريات المجموعة.

وإذا استمر التعادل مع كل الاحتمالات السابقة يتم اللجوء للعب النظيف، ثم القرعة.

وبعد فوز المنتخب المصري في الجولة الأولى يصبح أمامه 3 احتمالات:

الاحتمال الأول (التأهل كمتصدر للمجموعة)

فوز مصر أمام جنوب إفريقيا يقربها من الصدارة، بشرط عدم الخسارة من أنجولا في الجولة الأخيرة.

قد يتأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة حتى في حالة التعادل أمام جنوب إفريقيا بشرط الفوز في الجولة الأخيرة على حساب أنجولا بفارق أكبر من فوز جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي لتضمن مصر الصدارة.

وبالتالي يبقى المنتخب في أجادير، وينتظر مواجهة صاحب المركز الثالث من أحد المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

الاحتمال الثاني (التأهل كوصيف للمجموعة)

تعادل مصر أمام جنوب إفريقيا، مع الفوز أمام أنجولا في الجولة الأخيرة بفارق أهداف أقل من فوز جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي.

أو تعادل مصر أمام جنوب إفريقيا، ثم التعادل أمام أنجولا في الجولة الأخيرة (مع فرضية فوز جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي).

قد يتأهل المنتخب كوصيف للمجموعة حتى في حالة خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا، ولكن ستحتاج وقتها إلى الفوز أمام أنجولا في الجولة الأخيرة لاحتلال المركز الثاني، أو التعادل أمام أنجولا بشرط أن تفوز أنجولا أمام زيمبابوي بهدف نظيف.

سيتأهل وقتها منتخب مصر كثاني المجموعة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة.

الاحتمال الثالث (التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث)

في حالة خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا ثم التعادل أمام أنجولا (مع فوز أنجولا أمام زيمبابوي بفارق أكبر من هدف) سيحتل وقتها منتخب مصر المركز الثالث.

وتأهل منتخب مصر ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث، سينتقل للعب في طنجة لمواجهة متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة.