خبر في الجول - بيراميدز يخطط لضم 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 13:10

كتب : حامد وجدي

بيراميدز

حدد نادي بيراميدز 6 مراكز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية بعد أيام قليلة وتحديدا في شهر يناير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز حدد 6 مراكز لتدعيمها في فترة الانتقالات الشتوية.

ويريد بيراميدز تدعيم صفوفه في المراكز التالي: (حارس مرمى، وقلب دفاع،ولاعب وسط، وجناحين، ومهاجم).

وارتبط بيراميدز بالتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، وكذلك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ومنح كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية طويلة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر عقب تخطي مسار.

كما قرر النادي خوض الفريق معسكر خارجي خلال شهر يناير في الإمارات.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الجاري عقب نهاية أمم إفريقيا.

ومنح يورتشيتش لاعبي بيراميدز راحة سلبية على أن يتم استئناف التدريبات يوم 3 يناير المقبل.

واستقر النادي على خوض معسكر إعداد خارجي وتحديدا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير.

ويأتي ذلك قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

