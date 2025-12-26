آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن عقبة مالية في طريق انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة لا يرغب في دفع أكثر من 1.8 مليون يورو بعد الحصول على اللاعب لفترة إعارة.

وعلى الجانب الآخر، يتمسك الأهلي بتقييم قدره 5 ملايين يورو، بحسب صحيفة آس.

وبحسب آس، فإن برشلونة يرى أن عبد الكريم موهوب فنيا وواثق في نفسه وقادر على تحمل المسؤولية في سن مبكر، والاندماج بسلامة والنمو بشكل أسرع إذا توفرت له البيئة المناسبة

ويثق برشلونة في التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا على الرغم من الخلافات المالية.

ولا يزال اسم حمزة عبد الكريم يتردد بقوة داخل برشلونة، حيث يعتقد كشافو النادي ومدربو الشباب أن اللاعب الناشئ يمتلك الأدوات اللازمة للتميز بسرعة داخل هيكل الأكاديمية، بحسب آس.

وينظر برشلونة إلى عبد الكريم بأنه يمتلك مواصفات محددة للغاية، فهو يُنظر إليه على أنه موهوب فنياً، وواثق من نفسه ذهنياً، وقادر على تحمل المسؤولية في سن مبكرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأكملت آس "يشعر قسم الشباب في النادي أنه قادر على الاندماج بسلاسة في النظام والنمو بشكل أسرع من معظم اللاعبين في سنه إذا ما توفرت له البيئة المناسبة."

ويفسر الفارق بين العرضين سبب عدم إحراز أي تقدم في الصفقة حتى الآن.

ولكن أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك تفاؤل في المفاوضات لأن تراجع الأهلي عن طلبه الأول بالحصول على 8 ملايين يورو، مقسمة بين 2 ملايين يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كإضافات على الأداء.

وتابعت الصحيفة الإسبانية "خفض هذا الرقم إلى 5 ملايين يورو يشير إلى أن الأهلي يدرك صعوبة رفع السعر أكثر، وأنهم منفتحون على الحوار، وبالتالي هناك شعور متزايد بالاعتقاد بأن الفريقين سيتوصلان في النهاية إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال."