تفوق نسبي لـ الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا

يدخل منتخب مصر مواجهة جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة بهدف تحقيق الفوز وزيادة عدد الانتصارات في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الملقب بـ "الأولاد".

ويتفوق منتخب جنوب إفريقيا نسيبا خلال تاريخ مواجهاته ضد منتخب مصر، إذ تعادلت الكفة بين الفريقين بالمباريات الرسمية.

وفاز منتخب مصر في مباراتين رسميتين على جنوب إفريقيا، أولاهما في جوهانسبرج بكأس أمم إفريقيا 1996 بهدف دون رد سجله أحمد الكاس.

فيما سجل أحمد حسن وطارق مصطفى هدفي الفراعنة في المباراة الشهيرة بنهائي 1998 ببوركينا فاسو.

في المقابل حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصارين رسميين على منتخب مصر، أحدهما في عام 2011 بتصفيات كاس أمم إفريقيا، والأخر بثمن نهائي كأس إفريقيا 2019، والمباراتين بنتيجة هدف دون رد.

فيما حسم منتخب جنوب إفريقيا نتائج أغلبية المباريات الودية التي جمعت المنتخبين.

وجاء تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب أفريقيا

عدد المباريات: 12

المباريات الرسمية: 5

المباريات الودية: 7

فوز مصر: 4

فوز جنوب أفريقيا: 7

التعادل: مباراة واحدة

المواجهات الرسمية في كأس أفريقيا

كأس أفريقيا 1996.. فوز مصر 1-0

كأس أفريقيا 1998.. فوز مصر 2-0

كأس أفريقيا 2019.. فوز جنوب أفريقيا 1-0