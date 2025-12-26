باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

يرى الأسكتلندي ستيوارت باكستر أن فرصة منتخب جنوب إفريقيا أكبر في الفوز على مصر خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

وقال ستيوارت باكستر مدرب جنوب إفريقيا السابق عبر إم بي سي مصر 2: "جنوب إفريقيا لديها فرصة أكبر في الفوز على مصر. جنوب إفريقيا تملك فريقا منظما للغاية ومتعدد المواهب، فيما يعتمد منتخب مصر بشكل أكبر على تألق لاعبيه الفرديين ولديه نجوم قادرين على صنع الفارق".

وأضاف "خطتي نجحت أمام مصر في كأس إفريقيا 2019 وحققنا فوزا تاريخيا على استاد القاهرة وسط جماهير كبيرة. عملت في هذه المباراة على منع وصول الكرة إلى صلاح وتريزيجيه وكانت أمسية تاريخية لا تنسى".

وتابع "محمد صلاح كان محبطا خلال هذه المواجهة، لأننا لم نمنحه فرصة الاستحواذ على الكرة وصنع الفرص وتهديد مرمانا".

وكشف المدرب الأسكتلندي "اسمي كان ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر وأندية مصرية كبرى خاصة بعد هذه المباراة، ولكن دون شيء ملموس أو رسمي يذكر".

وكان باكستر مدرب جنوب إفريقيا عندما أقصى منتخب مصر في نسخة 2019.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.

