مواعيد مباريات الجمعة 26 ديسمبر - مصر والمغرب في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا في مواجهة مرتقبة لحساب المجموعة الثانية.

وفي المجموعة ذاتها يلعب منتخب انجولا ضد زيمبابوي.

فيما يواجه منتخب المغرب مستضيف البطولة نظيره المالي في مواجهة مرتقبة لحساب المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها يلعب منتخب جزر القمر ضد زامبيا.

في المقابل يشهد الدوري الإنجليزي مباراة قوية بين مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من

هنا.

كأس الأمم الإفريقية

أنجولا × زيمبابوي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر × جنوب إفريقيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

المغرب × مالي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.