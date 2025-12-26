كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية

يدير محمود دسوقي مباراة طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية في أولى لقاءات ثمن نهائي كأس مصر.

ويشهد اللقاء ظهور تقنية الفيديو لأول مرة في النسخة الحالية بعدما أقيمت مباريات دور الـ 32 في غياب تقنية الفيديو.

وظهرت تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر الموسم الماضي بدءا من ربع النهائي وفقا للائحة آنذاك. (طالع التفاصيل)

ويعاون دسوقي كل من عبد العزيز محسن وكيرلس نزيه، ويتواجد محمد أيمن كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أحمد عبد السميع ويعاونه محمد عاطف الزناري.

وأدار دسوقي 3 مباريات هذا الموسم 2 منها في الدوري المصري وانتهت كلاهما بالتعادل السلبي وشهدت إشهار 13 بطاقة صفراء و1 حمراء.

كما أدار مباراة إنبي ضد المقاولون العرب في دور الـ 32 من كأس مصر وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد.

وتأهل طلائع الجيش على حساب السكة الحديد بفضل انتصاره بنتيجة 2-0.

فيما تأهل كهرباء الإسماعيلية بعدما تفوق على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ووصل طلائع الجيش لنهائي كأس مصر في نسخة 2019-20 وخسر من الأهلي آنذاك بركلات الترجيح.

فيما يعد ذلك أفضل مرحلة وصل لها كهرباء الإسماعيلية في مسابقة الكأس.