كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 00:57

كتب : FilGoal

محمود دسوقي

يدير محمود دسوقي مباراة طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية في أولى لقاءات ثمن نهائي كأس مصر.

ويشهد اللقاء ظهور تقنية الفيديو لأول مرة في النسخة الحالية بعدما أقيمت مباريات دور الـ 32 في غياب تقنية الفيديو.

وظهرت تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر الموسم الماضي بدءا من ربع النهائي وفقا للائحة آنذاك. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية

ويعاون دسوقي كل من عبد العزيز محسن وكيرلس نزيه، ويتواجد محمد أيمن كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أحمد عبد السميع ويعاونه محمد عاطف الزناري.

May be an image of ‎text that says '‎আ اع لكرداعديم ሳኃጠላብኤኝ كأس مصر دور 16 الـ 16 ست ستاد جهاز الرياضة ديسمبر 2025 السبت 27 طلائع الجيش 5:00 ك.الإسماعيلية حكم مساعد 1 عبد العزيز محسن حكم ساحة محمود دسوقي حكم مساعد 2 كيرلس نزيه حكم رابع محمد أيمن حكم VAR مساعد محمد عاطف الزناري حكم VAR أحمد عبد السميع‎'‎

وأدار دسوقي 3 مباريات هذا الموسم 2 منها في الدوري المصري وانتهت كلاهما بالتعادل السلبي وشهدت إشهار 13 بطاقة صفراء و1 حمراء.

كما أدار مباراة إنبي ضد المقاولون العرب في دور الـ 32 من كأس مصر وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد.

وتأهل طلائع الجيش على حساب السكة الحديد بفضل انتصاره بنتيجة 2-0.

فيما تأهل كهرباء الإسماعيلية بعدما تفوق على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ووصل طلائع الجيش لنهائي كأس مصر في نسخة 2019-20 وخسر من الأهلي آنذاك بركلات الترجيح.

فيما يعد ذلك أفضل مرحلة وصل لها كهرباء الإسماعيلية في مسابقة الكأس.

محمود دسوقي طلائع الجيش كهرباء الإسماعيلية حكم كأس مصر
نرشح لكم
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 3 ساعة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 3 ساعة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519942/كأس-مصر-بتواجد-تقنية-الفيديو-دسوقي-حكم-مباراة-الجيش-ضد-كهرباء-الإسماعيلية