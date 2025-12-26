كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي

يدير حمادة القلاوي مباراة الأهلي ضد وي في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان يوم السبت 27 ديسمبر على استاد السلام في الخامسة مساءً.

ويعاون القلاوي كل من يوسف البساطي وعلي علاء، ويتواجد عمرو عابدين حكم رابع.

يذكر أن مباريات كأس مصر ستشهد استخدام تقنية الفيديو بدءا من دور الـ 16.

وأدار القلاوي مباراة واحدة من قبل للأهلي جاءت ضد طلائع الجيش في الجولة 30 من موسم 2023-24 وانتهت بفوز الأهلي 2-0.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فاركو في دور الـ 16.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا إلى ثمن النهائي حتى الآن.

ويعود الأهلي للمشاركة في كأس مصر بعدما غاب عن النسخة الماضية تطبيقا للائحة عقب انسحابه عن نسخة 2023-24.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 38 مرة آخرها في 2023.

ويأمل وي في تحقيق المفاجأة والوصول لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ موسم 2007-08.