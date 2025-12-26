كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

حمادة القلاوي حكم مباراة غزل المحلة مع بروكسي

يدير حمادة القلاوي مباراة الأهلي ضد وي في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان يوم السبت 27 ديسمبر على استاد السلام في الخامسة مساءً.

ويعاون القلاوي كل من يوسف البساطي وعلي علاء، ويتواجد عمرو عابدين حكم رابع.

ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو

يذكر أن مباريات كأس مصر ستشهد استخدام تقنية الفيديو بدءا من دور الـ 16.

May be an image of ‎text that says '‎an ম لعردقد מלמיף كأس مصر دور الـ 32 سد ستاد السلام السبت 27 ديسمبر 2025 原酒に部 5:00 المصرية للاتصالات الأهلي حكم مس اعد ااع 1 يوسف سف البساطي حکم ساحة حمادة القلاوي حكم مساعد 2 علي علاء حكم حكم_رابع رابع عمرو عابدين‎'‎

وأدار القلاوي مباراة واحدة من قبل للأهلي جاءت ضد طلائع الجيش في الجولة 30 من موسم 2023-24 وانتهت بفوز الأهلي 2-0.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فاركو في دور الـ 16.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا إلى ثمن النهائي حتى الآن.

ويعود الأهلي للمشاركة في كأس مصر بعدما غاب عن النسخة الماضية تطبيقا للائحة عقب انسحابه عن نسخة 2023-24.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 38 مرة آخرها في 2023.

ويأمل وي في تحقيق المفاجأة والوصول لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ موسم 2007-08.

