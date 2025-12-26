أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات

يتواجد محمود عاشور وحسام عزب كحكمين فيديو مساعد في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.

وتبدأ الجولة الثانية من الجمعة وتنتهي يوم الأحد المقبل في المغرب.

وسيتواجد محمود عاشور حكم تقنية فيديو مساعد في مباراة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية.

وسيدير اللقاء المقام لحساب المجموعة الرابعة الجزائر ويعاونه مواطنوه المساعدان عباس زهروني وعادل البنا، والحكم الرابع مصطفى غربال.

وتم اختيار الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود عاشور.

فيما سيتواجد حسام عزب في مباراة نيجيريا ضد تونس.

وسيدير اللقاء المقام لحساب المجموعة الثالثة الحكم المالي بابو تراوري ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي والتوجولي جوناثان كوفي، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا.

وتم اختيار السنغالي عيسى سي حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه حسام عزب.

وسبق أن تواجد محمد معروف وأمين عمر في الجولة الأولى تحكيميا كحكمي ساحة.