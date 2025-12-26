أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

شمس الدين طالبي - سندرلاند (الصورة من الموقع الرسمي لسندرلاند)

لا يستعجل شمس الدين طالبي لاعب منتخب المغرب المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مالي الجمعة في العاشرة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وقال طالبي لاعب منتخب المغرب للصحفيين: "آمل أن يستغل الركراكي قدراتي الهجومية. لست في عجلة من أمري للمشاركة، أنا فخور بوجودي هنا. سواء لعبت أم لا، سأكون دائما هنا لدعم الفريق".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك

وأضاف "هل هناك ضغط للعب هنا في المغرب؟ لا يوجد ضغط، بل هو شعور بالفخر. أنت تلعب لبلدك، لذا من الطبيعي أن يكون هناك بعض الضغط".

وأوضح "لكن عليك أن تتعامل مع الضغط بإيجابية وأن تبذل قصارى جهدك. وبالطبع نحن جاهزون، ننتظر المباراة فقط".

وأتم "لعبنا بشكل جيد في أول مباراة والأهم تحقيق الفوز، علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونُثبت ذلك أمام مالي".

وتواجد لاعب سندرلاند على مقاعد البدلاء في الافتتاح ضد جزر القمر في مباراة انتهت بالفوز 2-0.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه مالي وزامبيا بنقطة لكل منتخب، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بدون رصيد.

ويأمل منتخب المغرب تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بنسخة 1976.

المغرب شمس الدين طالبي أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا أمم إفريقيا - مستشهدا بـ رونالدو وبيليمبي.. أونيانجو يكشف أسباب عودته من الاعتزال الدولي أمم إفريقيا - الشناوي: مواجهة جنوب إفريقيا لن تكون من فرصة واحدة أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: نتمنى حسم المباراة مبكرا هذه المرة أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: لاعبو جنوب إفريقيا من فرق محترمة ولكننا منتخب مصر أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد
أخر الأخبار
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 3 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 3 ساعة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 4 ساعة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك 5 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا 5 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519938/أمم-إفريقيا-طالبي-آمل-أن-يستغل-الركراكي-قدراتي-وعلينا-أن-نتعامل-مع-الضغط-بإيجابية