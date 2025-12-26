أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية

لا يستعجل شمس الدين طالبي لاعب منتخب المغرب المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مالي الجمعة في العاشرة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وقال طالبي لاعب منتخب المغرب للصحفيين: "آمل أن يستغل الركراكي قدراتي الهجومية. لست في عجلة من أمري للمشاركة، أنا فخور بوجودي هنا. سواء لعبت أم لا، سأكون دائما هنا لدعم الفريق".

وأضاف "هل هناك ضغط للعب هنا في المغرب؟ لا يوجد ضغط، بل هو شعور بالفخر. أنت تلعب لبلدك، لذا من الطبيعي أن يكون هناك بعض الضغط".

وأوضح "لكن عليك أن تتعامل مع الضغط بإيجابية وأن تبذل قصارى جهدك. وبالطبع نحن جاهزون، ننتظر المباراة فقط".

وأتم "لعبنا بشكل جيد في أول مباراة والأهم تحقيق الفوز، علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونُثبت ذلك أمام مالي".

وتواجد لاعب سندرلاند على مقاعد البدلاء في الافتتاح ضد جزر القمر في مباراة انتهت بالفوز 2-0.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه مالي وزامبيا بنقطة لكل منتخب، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بدون رصيد.

ويأمل منتخب المغرب تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بنسخة 1976.