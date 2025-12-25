أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - مالي - زامبيا

يأمل ناثان جاساما لاعب منتخب مالي في تحقيق لقب أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مالي للقاء المغرب في الجولة الثانية في العاشرة مساءً يوم الجمعة.

وقال ناثان جاساما لاعب منتخب مالي للصحفيين: "نريد الفوز بلقب أمم إفريقيا ورفع الكأس وإعادته إلى باماكو العاصمة، في دولة عظيمة مثل مالي، هذا اللقب مهم".

وأضاف "صعوبة مباراة المغرب؟ كل شيء وارد في المباراة، لعبنا وفقًا لنقاط قوتنا الهجومية، فسنخلق مشاكل".

وأتم "عودة إيف بيسوما؟ في مباراة مهمة كهذه، وبخبرته وموهبته، نعلم أنه لاعب قادر على إحداث الفارق".

وبدأت مالي البطولة بالتعادل بنتيجة 1-1 ضد زامبيا في مباراة غاب عنها إيف بيسوما بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه مالي وزامبيا بنقطة لكل منتخب، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بدون رصيد.

ويعد المركز الثالث أفضل مركز حققه منتخب مالي في البطولة خلال نسختي 2012 و2013.

