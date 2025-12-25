مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك

أبدى أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة سعادته بالفوز على الزمالك في كأس عاصمة مصر.

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة أون سبورت: "لدينا مشكلة في الإنهاء منذ بداية الموسم. هذا الأمر يهدر جهدا كبيرا مما يبذله فريقنا".

وأضاف "في معظم مبارياتنا نلعب جيدا ولكن الإنهاء أهم شيء في كرة القدم".

وأكمل "كان يمكننا الفوز بنتيجة أكبر، وهذا ضغطنا في الشوط الثاني، لأن الخوف يتسلل إلى اللاعبين لحماية التقدم والنتيجة 1-0، بينما كنا سنلعب بأريحية أكبر إن سجلنا الثاني".

وأوضح "الزمالك نادٍ كبير وبطولة كأس الرابطة بالنسبة لنا بطولة نسعى لبلوغ أبعد نقطة فيها، ولكن الهدف بالنسبة لنا هو ترتيبنا في الدوري".

وواصل "هذا توقيت فيه توقف دولي وبالتالي نحاول الحفاظ على مستوى اللاعبين حتى نخوض الدوري بشكل أفضل".

واختتم "البطولة أصبحت مهمة وجميع الفرق تبحث عنها، باستثناء بيراميدز والأهلي كل الفرق تلعب بفريقها الكامل".

وانتصر سموحة على الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر 2025.

سجل حسام أشرف هدف اللقاء الوحيد.

الفوز الأول لسموحة قاد الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني.

فيما انفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه سابقا على حرس الحدود بنتيجة 1-0.