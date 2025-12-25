أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا

الخميس، 25 ديسمبر 2025

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت - أحمد حسن

يرى أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق، أن الجيل الحالي من المنتخب يمتلك الجودة الكافية في التشكيل.

وقال أحمد حسن في حوار عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "هذا الجيل موهوب ويضم لاعبين مميزين، اقتربوا كثيرًا من الفوز باللقب لكن لم يحالفهم الحظ في نهائي كأس الأممي 2017، و2021".

ونجح المنتخب المصري في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون قبل الخسارة أمام الكاميرون في المباراة النهائية 2-1.

كما تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية في نسخة الكاميرون 2021 والتي أقيمت في يناير 2022، قبل خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتحدث الصقر عن قيادة محمد صلاح للمنتخب كنجم عالمي، قائلاً: "صلاح لاعب من الطراز العالمي بلا شك، لكن كرة القدم رياضة جماعية ويتحقق النجاح عندما يلعب الجميع من أجل الفريق والوطن".

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف فوز مصر أمام زيمبابوي في المباراة الافتتاحية في الدقيقة 90 ليمنح منتخب بلاده نقاط المباراة الثلاث.

كما أثنى حسن على مهاجم المنتخب: "مرموش مبدع وقادر على إحداث الفارق في المباريات المقبلة".

وسجل عمر مرموش الهدف الأول للمنتخب في شباك زيمبابوي ليقود المنتخب المصري للعودة في المباراة بعد تسجيل هدف التعادل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية الخامسة مساء الجمعة.

وعن تلك المباراة، رد أحمد حسن على الخوف من تكرار سيناريو 2019: "مصر منافس دائم ومازالت فريقا قويا، ومباراة جنوب إفريقيا صعبة، ولكن إذا كنا قلقين بشأنهم، فعليهم أن يكونوا أكثرا قلقا منا بمئة مرة".

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في إقصاء مصر من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الأراضي المصرية 2019.

وتضم المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية مصر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وفاز المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام زيمبابوي 2-1، وبالنتيجة ذاتها فاز منتخب جنوب إفريقيا على حساب أنجولا.

وتوج أحمد حسن بـ 4 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية أعوام 1998، و2006، و2008، و2010.

