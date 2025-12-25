مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين"

عبر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم رضاه من أداء فريقه خلال مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر 2025.

وسجل حسام أشرف مهاجم سموحة، هدف اللقاء الوحيد.

وأوضح عبد الرؤوف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، وظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنني لست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم".

وأكمل "دخلنا مباراة اليوم والجميع يشعر بأننا ضمنّا الفوز، وهذا ليس حقيقيًا، وكما قلت فأنا لست راضيًا عن الفريق تمامًا".

وأضاف "نستخدم اللاعبين الناشئين حسب الإمكانيات المتاحة، ونراعي عدم (حرق اللاعبين) ومن الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ونحن لا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين".

وتابع "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا وجاهزًا بدنيًا بشكل كبير، ولذلك بدأت بـعمرو ناصر أساسيًا، وفضلنا الدفع بناصر منسي وعدي الدباغ في الشوط الثاني لدخولهما في المباريات بشكل تدريجي، أما أنس وائل فسيشارك وسيحصل على فرصة".

وأتم "بيزيرا لاعب مهم للفريق، ومن الطبيعي في كرة القدم أن يظهر أي لاعب بشكل سيئ أو جيد، وفي المجمل هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

الفوز الأول لسموحة قاد الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني.

فيما انفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه سابقا على حرس الحدود بنتيجة 1-0.