مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين"

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

عبر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم رضاه من أداء فريقه خلال مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر 2025.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد

وسجل حسام أشرف مهاجم سموحة، هدف اللقاء الوحيد.

وأوضح عبد الرؤوف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، وظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنني لست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم".

وأكمل "دخلنا مباراة اليوم والجميع يشعر بأننا ضمنّا الفوز، وهذا ليس حقيقيًا، وكما قلت فأنا لست راضيًا عن الفريق تمامًا".

وأضاف "نستخدم اللاعبين الناشئين حسب الإمكانيات المتاحة، ونراعي عدم (حرق اللاعبين) ومن الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ونحن لا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين".

وتابع "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا وجاهزًا بدنيًا بشكل كبير، ولذلك بدأت بـعمرو ناصر أساسيًا، وفضلنا الدفع بناصر منسي وعدي الدباغ في الشوط الثاني لدخولهما في المباريات بشكل تدريجي، أما أنس وائل فسيشارك وسيحصل على فرصة".

وأتم "بيزيرا لاعب مهم للفريق، ومن الطبيعي في كرة القدم أن يظهر أي لاعب بشكل سيئ أو جيد، وفي المجمل هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

الفوز الأول لسموحة قاد الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني.

فيما انفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه سابقا على حرس الحدود بنتيجة 1-0.

سموحة الزمالك أحمد عبد الرؤوف كأس العاصمة
نرشح لكم
خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة مران الأهلي - استمرار تأهيل فؤاد وعبد القادر.. وغياب رمضان بسبب آلام الظهر خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي.. وموعد الظهور الأول مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي مواعيد الخميس 25 ديسمبر 2025.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 9 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 19 دقيقة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 53 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 57 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519934/مؤتمر-عبد-الرؤوف-لم-تظهر-شخصيتنا-أمام-سموحة-وأراعي-عدم-حرق-الناشئين