أمم إفريقيا - مستشهدا بـ رونالدو وبيليمبي.. أونيانجو يكشف أسباب عودته من الاعتزال الدولي

كشف دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا المخضرم، عن سبب عودته من الاعتزاله الدولي للانضمام لقائمة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وخسر المنتخب الأوغندي مباراته الافتتاحية بالبطولة أمام تونس بنتيجة 3-1.

وتواجد أونيانجو على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نسور قرطاج.

أونيانجو حارس ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، اعتزل اللعب الدولي قبل 4 سنوات، ثم قرر العودة مجددا للمشاركة مع منتخب بلاده.

وخاض أونيانجو صاحب الـ40 عاما، هذا الموسم مباراة واحدة مع فريقه في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز أونيانجو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة عام 2016 بعد تتويجه بدوري الأبطال مع فريقه صنداونز.

وقال أونيانجو في حوار عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "لقد عدت من الاعتزال استجابةً لدعوة الانضمام إلى المنتخب الوطني، وأكثر ما حفّزني هو المسار الذي كان يسلكه الفريق في التصفيات، ورأيتُ مجموعة من اللاعبين تتمتع بشخصية قوية وهوية واضحة، وهذا ما منحني الثقة."

وأكمل "الدافع الأكبر كان فرصة المنافسة مجددًا على أعلى مستوى، فالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تجربة مميزة، وهذا بحد ذاته حافز قوي".

وأضاف "تم تشجيعي للعودة لمساعدة حراس المرمى الشباب، خاصةً بعد إصابة إسماعيل واتينجا الطويلة، كان المدرب يؤمن بقدرتي على المساهمة داخل الملعب وخارجه".

وضرب أونيانجو مثالا بأسطورتي البرتغال وموزمبيق "عندما تى كريستيانو رونالدو يقدم أداءً رائعا في سن الأربعين، وقائد موزمبيق إلياس بيليمبي مازال متألقا في سن الثانية والأربعين، فهذا أمر ملهم، يصبح العمر أقل أهمية عندما تُركز على الجودة والخبرة وما تُضيفه للفريق."

وتابع "بصراحة، لم أتخيل أبداً أنني سألعب في كأس الأمم الأفريقية في سن الأربعين، كنت أعتقد أن الجيل الشاب سيتولى زمام الأمور بالكامل، وقد قاموا بعمل جيد للغاية في تأهيل الفريق لهذه البطولة."

وأرجع أونيانجو استمراره في الملاعب لعدة أسباب "كان الانضباط أساسيًا، لقد اعتنى بي النادي جيدًا وساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية، أنا ملتزم جداً بتدريباتي، وفترات الراحة، ونظامي الغذائي."

وأكمل "لعبت عائلتي دورًا كبيرًا أيضًا، زوجتي وأولادي يذكرونني باستمرار بمن أنا وما أستطيع فعله. كل ذلك يبقيني مركزًا ومتحفزًا. لقد منحتني كرة القدم كل شيء، وأؤمن أنه يجب عليّ دائمًا أن أردّ الجميل لهذه اللعبة."

ويشارك أونيانجو في بطولته الإفريقية للأمم الثالثة بعد الجابون 2017، ومصر 2019، والمغرب 2025.

ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية إلى جانب تونس، ونيجيريا، وتنزانيا.

ويلعب منتخب أوغندا أمام تنزانيا في الجولة الثانية يوم السبت، قبل ختام مرحلة المجموعات بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.