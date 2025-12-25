أمم إفريقيا - الشناوي: مواجهة جنوب إفريقيا لن تكون من فرصة واحدة

أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر استعداد الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مواجهات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحاته للإعلاميين: "درسنا جنوب إفريقيا جيدا وسنعمل على نقاط ضعفه في الغد ونتمنى أن نتصدر المجموعة من المباراة الثانية".

وأضاف "الفوز في المباراة الأولى يصنع الفارق في الروح المعنوية ويمنح الثقة للمجموعة كلها".

وأكمل "نلعب باسم مصر وكل اللاعبين تركيزهم على صنع إنجاز لبلدنا ولأنفسنا".

وتابع "نحن بحاجة لاستغلال الفرص التي تأتينا ونضغط بشكل جيد أمام فريق منظم ويجيد اللعب على الأرض".

وواصل "متفائل بالمباراة المقبلة وسيكون اللاعبون الأساسيون على قدر المسؤولية".

واختتم "لا أعتقد أن المباراة ستكون مباراة فرصة واحدة، لأن جنوب إفريقيا تهاجم وبالتالي سنحصل على مساحات وفرص يجب أن نستغلها".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.