أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: نتمنى حسم المباراة مبكرا هذه المرة

أبدى إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر استعداد الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مواجهات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال عادل في تصريحاته للإعلاميين: "ذاكرنا جنوب إفريقيا جيدا. إنه خصم جيد وتركيزنا بالكامل على المباراة. نتمنى مساندة الجماهير غدا ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف "سعيد بالتواجد في كأس أمم إفريقيا وبثقة حسام حسن. أتمنى أن أتمكن من مساعدة المنتخب".

وتابع "أهدرنا العديد من الفرص وكنا نتمنى حسم مباراة زيمبابوي أبكر من ذلك وكافأنا الله في النهاية. نتمنى أن يكرمنا الله في المباراة المقبلة منذ بدايتها".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.