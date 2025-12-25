أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: لاعبو جنوب إفريقيا من فرق محترمة ولكننا منتخب مصر

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر استعداد الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مواجهات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحاته للإعلاميين: "استعدادتنا كانت جيدة لهذه المباراة مثل السابقة. التركيز يزداد مع تقدمنا في البطولة بشكل طبيعي".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص ونعمل على علاج ذلك لنظهر بأفضل شكل ممكن في المباريات المقبلة".

وأكمل "تحقيق النقاط الـ 3 الأولى أمر مهم للغاية، ولكن رأينا العديد من الفرق التي تخسر المباراة الأولى ثم تفوز بالبطولة مثل الأرجنتين في كاس العالم الأخير. الأمر له وعليه ولكن الفوز الأول يمنحك الأريحية ونتمنى الفوز بالمباراة المقبلة لنريح أنفسنا".

واختتم "نعرف لاعبي جنوب إفريقيا من صنداونز وأورلاندو؟ نشاهد أي فريق جيدا قبل أن نواجهه. كل المنتخبات على أعلى مستوى. أورلاندو وصنداونز فريقان محترمان ولكننا منتخب مصر".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.