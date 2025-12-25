أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: الفوز على جنوب إفريقيا سيمنحنا الأريحية

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - مصطفى شوبير

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر استعداد الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مواجهات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحاته للإعلاميين: "استعدادتنا كانت جيدة لهذه المباراة مثل السابقة. التركيز يزداد مع تقدمنا في البطولة بشكل طبيعي".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص ونعمل على علاج ذلك لنظهر بأفضل شكل ممكن في المباريات المقبلة".

وأكمل "تحقيق النقاط الـ 3 الأولى أمر مهم للغاية، ولكن رأينا العديد من الفرق التي تخسر المباراة الأولى ثم تفوز بالبطولة مثل الأرجنتين في كاس العالم الأخير. الأمر له وعليه ولكن الفوز الأول يمنحك الأريحية ونتمنى الفوز بالمباراة المقبلة لنريح أنفسنا".

واختتم "نعرف لاعبي جنوب إفريقيا من صنداونز وأورلاندو؟ نشاهد أي فريق جيدا قبل أن نواجهه. كل المنتخبات على أعلى مستوى. أورلاندو وصنداونز فريقان محترمان ولكننا منتخب مصر".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.

منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. الشناوي يتصدى بثبات أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر هدية مقبولة تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر تشكيل منتخب مصر - تبديلان في الدفاع والوسط.. ومرموش مهاجم أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: تونس تملك خبرة كبرى.. وعليك خوض المواجهات القوية إذا أردت اللقب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: معنوياتنا مرتفعة.. وعدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم لا يغير شيئا
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل 23 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. الشناوي يتصدى بثبات 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر 57 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية مقبولة 58 دقيقة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519929/أمم-إفريقيا-مصطفى-شوبير-الفوز-على-جنوب-إفريقيا-سيمنحنا-الأريحية