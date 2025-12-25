كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بابي بادجي

انتصر سموحة على الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر 2025.

سجل حسام أشرف هدف اللقاء الوحيد.

الفوز الأول لسموحة قاد الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني.

أخبار متعلقة:
كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة الدوري السعودي - حجازي يظهر لأول منذ شهرين مع نيوم.. وكوكا يشارك في انتصار الاتفاق كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد

فيما انفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه سابقا على حرس الحدود بنتيجة 1-0.

التشكيل

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك، فيما بدأ محمود جهاد للمباراة الثانية في وسط الأبيض.

وقاد عبده يحيى وحسام أشرف هجوم الفريق السكندري.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎GetteTha FilGoal com تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة حراسة المرمي محمد عواد خط الدفاع عمر جابر محمود

وصف المباراة

في الدقيقة 9 ردت العارضة رأسية قوية من جسام أشرف.

وبعد 5 دقائق أهدر عبده يحيى هدفا محققا بتسديدة علت العارضة بعد مواجهة مع عواد أمام المرمى.

ومنعت العارضة فرصة رائعة من أحمد شريف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 28.

وارتدت الفرصة بهجمة مرتدة لحسام أشرف الذي انفرد بشكل تام بمرمى عواد لكنه سدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32 سدد عمرو ناصر كرة من لمسة واجدة أبعدها الحارس أحمد ميهوب لركنية ببراعة.

وفي الدقيقة 41 سجل حسام أشرف الهدف الأول لسموحة.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة فرصة محققة من سيف جعفر بتسديدة من خارج الـ 18 في الدقيقة 65.

استمر ضغط الزمالك واعتماد سموحة على المرتدات.

وفي الدقيقة 85 انفراد صامويل أمادي ومرر بينية لبابي بادجي عوضا عن التسجيل وسدد الأخير كرة مرت بجوار القائم.

وحاول لاعبو الزمالك في الثواني الأخيرة تعديل النتيجة لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز سموحة.

حسام أشرف الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 3 ساعة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 3 ساعة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519928/كأس-عاصمة-مصر-سموحة-ينتصر-على-الزمالك-بهدف-حسام-أشرف