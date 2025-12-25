كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف

انتصر سموحة على الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر 2025.

سجل حسام أشرف هدف اللقاء الوحيد.

الفوز الأول لسموحة قاد الفريق للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني.

فيما انفرد المصري بصدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بعد فوزه سابقا على حرس الحدود بنتيجة 1-0.

التشكيل

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك، فيما بدأ محمود جهاد للمباراة الثانية في وسط الأبيض.

وقاد عبده يحيى وحسام أشرف هجوم الفريق السكندري.

وصف المباراة

في الدقيقة 9 ردت العارضة رأسية قوية من جسام أشرف.

وبعد 5 دقائق أهدر عبده يحيى هدفا محققا بتسديدة علت العارضة بعد مواجهة مع عواد أمام المرمى.

ومنعت العارضة فرصة رائعة من أحمد شريف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 28.

وارتدت الفرصة بهجمة مرتدة لحسام أشرف الذي انفرد بشكل تام بمرمى عواد لكنه سدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32 سدد عمرو ناصر كرة من لمسة واجدة أبعدها الحارس أحمد ميهوب لركنية ببراعة.

وفي الدقيقة 41 سجل حسام أشرف الهدف الأول لسموحة.

حسام أشرف من لمسة واحدة ويرفض الاحتفال.. الهدف الأول لـ سموحة في شباك الزمالك pic.twitter.com/LqGeU4MI3l — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

وفي الشوط الثاني منعت العارضة فرصة محققة من سيف جعفر بتسديدة من خارج الـ 18 في الدقيقة 65.

استمر ضغط الزمالك واعتماد سموحة على المرتدات.

وفي الدقيقة 85 انفراد صامويل أمادي ومرر بينية لبابي بادجي عوضا عن التسجيل وسدد الأخير كرة مرت بجوار القائم.

فرصة لا تصدق لسموحة.. كيف أهدر مهاجمو الفريق هذه الكرة؟ pic.twitter.com/zNyw9B5ons — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

وحاول لاعبو الزمالك في الثواني الأخيرة تعديل النتيجة لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز سموحة.