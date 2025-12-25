الدوري السعودي - حجازي يظهر لأول منذ شهرين مع نيوم.. وكوكا يشارك في انتصار الاتفاق

عاد فريق نيوم للانتصارات مجددا بعد الفوز على حساب النجمة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد الملك خالد الرياضية بـ تبوك، بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح ناثان زيزي في تسجيل هدف التقدم لنيوم في الدقيقة 55 بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 88 أضاف خليفة الدوسري الهدف الثاني لنيوم بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من سعيد بن رحمة.

وقلص الفرنسي بلال بوتوبا النتيجة بتسجيل هدف النجمة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.

وشارك المصري أحمد حجازي لاعب نيوم أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها.

المباراة هي الأولى لاحمد حجازي منذ إصابته في 24 أكتوبر الماضي.

كما شهدت المباراة مشاركة سلمان الفرج لأول مرة منذ عام بعد عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونجح فريق نيوم في تحقيق انتصاره الأول منذ 30 أكتوبر حين حقق الفوز أمام الخلود 3-2.

وخسر نيوم بعدها أمام النصر 3-1، وتعادل أمام التعاون 1-1.

ورفع نيوم رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما بقي النجمة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، حقق الاتفاق فوزًا خارج أرضه أمام الرياض بهدفين نظيفين.

وشارك أحمد حسن كوكا أساسيا في المباراة قبل خروجه في الدقيقة 77.

أحرز هدفي الاتفاق فرانشيسكو كالفو في الدقيقة 90، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 90+5.

وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الرياض عند 8 نقاط في المركز الـ14.