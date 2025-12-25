كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

حقق الإسماعيلي فوزه الأول في كأس عاصمة مصر هذا الموسم بالتفوق على بيراميدز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

ويخوض بيراميدز منافسات مرحلة المجموعات بفريق الشباب مواليد 2005.

وتقدم الدراويش مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق عبد الكريم مصطفى.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر – المصري يتصدر مؤقتا بهدف بامبو.. وتعادل الجونة مع البنك الأهلي كأس عاصمة مصر – تعادل سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد كأس عاصمة مصر - غزل المحلة يحقق انتصاره الأول ويهزم الأهلي

وأضاف نادر فرج هدفين في 3 دقائق في الدقائق 38 و40 وكلاهما من صناعة خالد النبريص.

وتعرض محمد حسن لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 69 بعد حصوله على إنذار ثاني.

وفي الدقيقة 79 قلص يوسف فؤاد الفارق لشباب بيراميدز.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 3 نقاط ارتقى بها للمركز الخامس في المجموعة.

فيما تلقى بيراميدز هزيمته الثالثة ويتذيل الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي الإسماعيلي مع مودرن سبورت في الجولة المقبلة في الجولة الرابعة، فيما يحصل بيراميدز على راحة ويلتقي مودرن سبورت في الجولة الخامسة.

بيراميدز كأس عاصمة مصر الإسماعيلي
نرشح لكم
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 3 ساعة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 3 ساعة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519926/كأس-عاصمة-مصر-الإسماعيلي-يحقق-فوزه-الأول-على-حساب-بيراميدز