كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز

حقق الإسماعيلي فوزه الأول في كأس عاصمة مصر هذا الموسم بالتفوق على بيراميدز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

ويخوض بيراميدز منافسات مرحلة المجموعات بفريق الشباب مواليد 2005.

وتقدم الدراويش مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق عبد الكريم مصطفى.

وأضاف نادر فرج هدفين في 3 دقائق في الدقائق 38 و40 وكلاهما من صناعة خالد النبريص.

وتعرض محمد حسن لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 69 بعد حصوله على إنذار ثاني.

وفي الدقيقة 79 قلص يوسف فؤاد الفارق لشباب بيراميدز.

بيراميدز يسجل هدف ويقلص الفارق مع الإسماعيلي الإسماعيلي 3 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/yIyLFg0PjC — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 3 نقاط ارتقى بها للمركز الخامس في المجموعة.

فيما تلقى بيراميدز هزيمته الثالثة ويتذيل الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي الإسماعيلي مع مودرن سبورت في الجولة المقبلة في الجولة الرابعة، فيما يحصل بيراميدز على راحة ويلتقي مودرن سبورت في الجولة الخامسة.