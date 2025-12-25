كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة

"لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي".. هكذا تحدث مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي عبر صحيفة بيليك السويسرية.

واحتفلت الصحيفة السويسرية مع كولر بعيد الميلاد وإليكم أبرز الأسئلة التي جاءت وتخص الأهلي والكرة المصرية.

في العامين الماضيين قضيت أيام العيد كمدرب لنادي الأهلي على ضفاف النيل. هل يُحتفل بعيد الميلاد في القاهرة؟

لا. صحيح أن هناك أشجار عيد الميلاد في الفندق، لكنها فقط للسياح. في مصر الحياة تسير بشكل طبيعي. كنا نلعب مباراة في 25 ديسمبر، وبعد 3 أيام مباراة أخرى. كان الأمر مكثفا للغاية. لذلك أستمتع هذا العام بأيام العيد في سويسرا مع عائلتي.

الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا، مع ما يقارب 80 مليون مشجع. هل كنت بحاجة إلى حارس شخصي عندما تخرج؟

في السفر كان معنا دائما واحد. رجل ذو خبرة لا يفقد هدوءه بسهولة. مرة لعبنا خارج أرضنا في تونس. كان مدخل غرفة الملابس عند راية الركنية، حيث يجلس جمهور الخصم. رشقونا بزجاجات، وأصيب حارسنا الشخصي بزجاجة. لكنه اكتفى بهز نفسه قليلا وأكمل طريقه. عندما كنت في القاهرة، كنت أرتدي قبعة ونظارات شمسية وأخفض رأسي. ومع ذلك كان الجميع يريد صورة معي. كان الأمر جنونيا بالفعل.

فزت في عامين ونصف بـ11 لقبا، ومع ذلك تم الاستغناء عنك في الربيع. كم كان حجم الصدمة؟

لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي. لو حققت مثل هذه النجاحات في أوروبا ثم خرجت بشكل غير محظوظ من نصف نهائي دوري الأبطال، لكنت بقيت في منصبي بثبات. لكن في الأهلي الأمور مختلفة، يمكن أن يتغير الوضع بعد مباراة واحدة. الرئيس ألغى التدريب من تلقاء نفسه. وبعد أيام قليلة استدعى الطاقم بأكمله إلى مكتبه ليودعنا شخصيا. وكذكرى حصلنا على كأس زجاجي.

كيف كان رد فعل الجماهير والمدينة على رحيلك؟

عندما ذهبت إلى المطار بعد الوداع، ظهرت رسائل شكر على الشاشات الكبيرة. كان هناك تقدير لعملنا. لكن الجماهير كانت متطلبة جدًا. عندما نفوز بلقب، لا يهنئوننا، بل يذكروننا بأن هناك كأس آخر يجب الفوز به.

يقول الخبراء إنه أصعب نادٍ في العالم. هل شعرت يومًا بضغط أكبر كمدرب؟

في نادي كولن كان الأمر أيضا شديدا. كانت بيئة صعبة. رغم أنني دفعت بلوكاس بودولسكي من الناشئين إلى الفريق الأول، لم يكن لدي رصيد كبير.

لماذا تعيش كابن مدينة زيورخ في لاكس؟

من أجل هواء الجبال. الطبيعة. في زيورخ هناك المزيد من الناس، والمزيد من الضوضاء. في لاكس الحياة أقل توترا. هنا أستطيع أن أسترخي وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة وأهدأ.

صحفيون مصريون يربطون اسمك كمدرب محتمل للمنتخب إذا لم ينجح الفراعنة في كأس إفريقيا. هل تستهويك كأس العالم؟

بشكل عام، هذا الحدث مثير دائما. إنه شيء كبير للبلد وللاعبين. شيء يبقى للأبد. عندما لعبنا مع الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، كان ذلك من أبرز لحظات تاريخ النادي.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.