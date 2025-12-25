انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. فوز الضيوف
الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المصري المتصدر بـ 7 نقاط.
فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.
انتهت
ق 85: أمادي ينفرد ويمرر لبابي بادجي بدلا من أن يسدد والسنغالي يسدد كرة تمر بجوار القائم
ق 65: العارضة تمنع الهدف التعادل لسيف جعفر بتسديدة من خارج الـ 18
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جووول أووول حسام أشرف يسجل الأول لسموحة
ق 32: عمرو ناصر يسدد كرة من لمسة واحدة
ق 29: انفراد تام لحسام أشرف يهدره بتسديدة ضعيفة بعيدة عن المرمى
ق 28: العارضة تمنع هدفا من ركلة حرة لأحمد شريف
ق 15: رأسية تضع عبده يحيى في مواجهة المرمى لكن تسديدته تعلو العارضة
ق 9: رأسية حسام أشرف ترتد من العارضة
بداية اللقاء