انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(1) سموحة.. فوز الضيوف

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المصري المتصدر بـ 7 نقاط.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

--

انتهت

ق 85: أمادي ينفرد ويمرر لبابي بادجي بدلا من أن يسدد والسنغالي يسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 65: العارضة تمنع الهدف التعادل لسيف جعفر بتسديدة من خارج الـ 18

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووول أووول حسام أشرف يسجل الأول لسموحة

ق 32: عمرو ناصر يسدد كرة من لمسة واحدة

ق 29: انفراد تام لحسام أشرف يهدره بتسديدة ضعيفة بعيدة عن المرمى

ق 28: العارضة تمنع هدفا من ركلة حرة لأحمد شريف

ق 15: رأسية تضع عبده يحيى في مواجهة المرمى لكن تسديدته تعلو العارضة

ق 9: رأسية حسام أشرف ترتد من العارضة

بداية اللقاء

الزمالك سموحة كأس عاصمة مصر
