أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

ديفيد باجو

شدد ديفيد باجو المدير الفني لـ الكاميرون أنه لا يحتاج لتحفيز لاعبيه من أجل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

ويلتقي الكاميرون وكوت ديفوار يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

وقال باجو لقناة كانال بلوس الفرنسية: "مواجهة كوت ديفوار حامل اللقب تُشكل حافزا إضافيا. لن أحتاج حتى لتحفيز اللاعبين، فهم سيحفزون أنفسهم".

وأضاف "آمل أن يلعبوا بالطريقة التي تناسبهم، وألا يُظهروا احتراما مفرطا لمنافسهم. سنخوض هذه المباراة بتواضع كبير، ولكن قبل كل شيء، بعزيمة لا تلين".

وأتم "إنها قصة قديمة. والتاريخ يخبرنا أن الكاميرون متقدمة بخطوة على كوت ديفوار. سنحاول احترام ذلك".

وبدأ كوت ديفوار حامل اللقب مشواره بالفوز على موزمبيق بهدف دون رد.

وانتصر الكاميرون بنفس النتيجة على الجابون قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ويلتقي المنتخبان في أمم إفريقيا لأول مرة منذ 2015 وحينها فازت الأفيال بهدف ماكس جرادل في مرحلة المجموعات.

