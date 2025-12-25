بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ جنوب إفريقيا

اختتم المنتخب المصري تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الجنوب إفريقي الخامسة مساء الجمعة، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفاز منتخب مصر على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، وبالنتيجة ذاتها حقق منتخب البافانا بافانا الفوز على أنجولا.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، عن مشاركة جميع اللاعبين في مران منتخب مصر.

وبدأ مران منتخب مصر، بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كشف عن موقف الثنائي المصاب مصطفى محمد، ومحمد حمدي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أقيم صباح اليوم.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر "سيتم حسم موقف الثنائي في مران اليوم".

وأكمل "جاهزون لأي منتخب ولا نخشى أحدا".

وأتم "طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل الأندية، طريقة واحدة، تفوقنا عليهم في 98 وإن شاء الله نكرر هذا الأمر".