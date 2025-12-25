كأس عاصمة مصر – المصري يتصدر مؤقتا بهدف بامبو.. وتعادل الجونة مع البنك الأهلي

خطف المصري فوز قاتلا على حرس الحدود وانفرد بترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر بالفوز 1-0.

وأقيم اللقاء على استاد السويس الجديد في الخامسة مساءً.

وأهدر المصري وكذلك الحرس أكثر من فرصة محققة طيلة أحداث اللقاء.

وسجل كريم بامبو هدفا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء مستفيدا من تخبط الدفاع.

الفوز رفع رصيد المصري لـ 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت لحين نهاية لقاء الزمالك ضد سموحة.

بعد هجمة بـ 3 أرواح.. كريم بامبو يتقدم للمصري بالهدف الأول pic.twitter.com/oDPBBcpRIs — ON Sport (@ONTimeSports) December 25, 2025

وفي ستاد خالد بشارة معقل الجونة تعادل أصحاب الأرض مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وسجل أحمد أمين قفة هدف التقدم للبنك من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وأدرك أحمد جمال للجونة التعادل في الدقيقة 65.

الفوز ارتقى بالجونة للصدارة برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية، وأصبح في رصيد البنك 5 نقاط في المركز الثالث.