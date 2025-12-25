تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي

أعلن إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، افتتاح أكاديمية لكرة القدم ومدرسة في أنجولا بلده الأم.

كامافينجا المولود في أنجولا، حصل على إجازة من ريال مدريد خلال فترة أعياد الميلاد ليقرر زيارة موطنه الأصلي.

وصرح كامافينجا لوسائل إعلام أنجولية خلال زيارته لوزير الشباب والرياضة الأنجولي "قررت إطلاق مبادرة لرد الجميل لبلدي كما قدمت لي".

وأوضح كامافينجا عبر موقع أنجوسبورت الأنجولي "سعيد للغاية لحصولي على فرصة المساهمة في تنمية أنجولا، هذا يملأني فرحًا، والداي فخوران جدًا بي".

وأضاف نجم وسط الملكي خلال ستقبال وزير الخارجية الأنجولي له "أنا سعيد جدًا أيضاً بالعودة إلى بلدي وبإتاحة الفرصة لي للمساهمة في تنميته".

كما وجه كامافينجا رسالة دعم إلى المنتخب الإنجولي "شاهدت آخر بطولة لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، وقدموا أداءً جيدًا".

وخسر المنتخب الأنجولي المباراة الافتتاحية ضمن مباريات المجموعة الثانية أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1.

وأكمل كامافينجا "صحيح أنهم خسروا المباراة الأولى، لكن الأهم هو أن يحافظوا على معنوياتهم العالية ليتمكنوا من تقديم أداء أفضل في المباراة القادمة".

,يستعد المنتخب الأنجولي لمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة، قبل ختام دوري المجموعة بمواجهة مصر يوم الإثنين.

ويتصدر المجموعة الثانية منتخبا مصر وجنوب إفريقيا بـ 3 نقاط لكل فريق، فيما يتواجد منتخبا أنجولا وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.