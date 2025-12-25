أمم إفريقيا - مدرب مالي: إقامة البطولة كل 4 سنوات عدم احترام للقارة

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

توم سينتفيت

هاجم توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي فكرة إقامة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قبل انطلاق نسخة 2025 من أمم إفريقيا إقامة البطولة بدءا من 2028 كل 4 سنوات على غرار بطولتي يورو وكوبا أمريكا.

وقال البلجيكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب: "أنا مصدوم ومحبط للغاية، أمم إفريقيا هي فخر القارة والتي تضم أفضل لاعبين بها".

وأضاف "أن تقيم البطولة كل 4 سنوات، أتفهم ذلك إذا كان هناك أسباب داخلية من القارة، لكنها تعليمات من الاتحاد الأوروبي والأندية الأوروبية الكبيرة وكذلك فيفا، وهو ما يجعلني حزينا للغاية".

وتابع "نقاتل كثيرا من أجل أن يتم احترامنا، وأن نسمع لأوروبا لتغيير تاريخنا، الذي يمتد لـ 68 عاما، الأندية تتخذ الأمر ذريعة فيما كأس العالم يقام بمشاركة 48 منتخبا ودوري أبطال أوروبا بلا أبطال".

وأكمل "إذا لم تهبط في الدوري الإنجليزي ربما ستحظى بفرصة اللعب في بطولة أوروبية، أمر غبي للغاية".

وواصل "إذا أرادت الأندية حماية اللاعبين عليهم خوض بطولة دوري الأبطال بالأندية الأبطال، ولا أن يضيف بطولات، وحينها سيمكننا إقامة أمم إفريقيا كل عامين".

واستدرك "إفريقيا أكبر قارة كرة قدم في العالم، كل النجوم الكبار في أوروبا من إفريقيا، أعتقد أن عدم احترام القارة سيكون بإقامة البطولة كل 4 سنوات".

وأتم "أنا مستاء للغاية، وآمل أن ينتصر حب القارة الإفريقية على الضغط الأوروبي".

ويستعد منتخب مالي للقاء المغرب غدا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لحساب الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

وبدأت مالي البطولة بالتعادل مع زامبيا 1-1 فيما انتصر المغرب صاحب الأرض على جُزر القمر 2-0.

