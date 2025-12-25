تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 18:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - محمد عواد

يبدأ محمود جهاد أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع الزمالك ضد سموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

وعاد محمد عواد لتشكيل الزمالك الأساسي على حساب مهدي سليمان.

ويقود أحمد شريف وعمرو ناصر الهجوم، ويجلس عدي الدباغ وناصر منسي على الدكة.

وعاد أيضا ناصر ماهر بعد تعافيه من الإصابة ويجلس على الدكة أيضا.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"

الوسط: آدم كايد - محمود جهاد – سيف جعفر – خوان بيزيرا

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - بارون أوشينج - محمد إبراهيم - السيد أسامة - أنس وائل - محمد حمد - ناصر ماهر - عدي الدباغ - ناصر منسي.

في المقابل يبدأ سموحة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – محمد مصطفى -يوسف عفيفي

الوسط: عمرو السيسي – سمير فكري – خالد الغندور

الهجوم: محمد كونيه – عبده يحيى – حسام أشرف

0ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 4 نقاط لحساب المجموعة الثالثة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

تشكيل الزمالك كأس عاصمة مصر
