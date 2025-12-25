"مفروض على الأفارقة".. أنطوان بيل ينتقد قرار كاف بإقامة كأس الأمم كل 4 سنوات

انتقد الحارس الكاميروني جوزيف أنطوان بيل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 أعوام بدل من عامين.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدءًا من عام 2028، واستحداث بطولة دوري الأمم الإفريقية وإلغاء كأس الأمم للمحليين. (طالع التفاصيل)

وقال أنطوان بيل عبر موقع "أفريك إنفورم" ساخرا حول هذا القرار: "الأمر أشبه بالانتقال من قداس واحد أسبوعيًا إلى قداس واحد شهريًا".

ويرى الحارس الكاميروني أن هذا القرار يضر بالأفارقة.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية التي بدأت عام 1957، كل عامين بشكل منتظم منذ عام 1968.

ورفض أنطوان بيل قرار باتريس موتسيبي الذي وصفه بـ "المتسرع" وإنشاء دوري الأمم الإفريقية على غرار الدوري الأوروبي ليبدأ عام 2029.

وأكمل "أعتقد أن هذا القرار ليس في صالح الأفارقة، هذا أمر جليّ يمكنك محاولة النظر إليه من جميع الزوايا، لكن عدم إقامة مهرجانك كل عامين ليس بالأمر الجيد، ولا يمكن أن يكون سببًا للاحتفال".

وأضاف: "هناك أمرٌ يجب أن نلاحظه، وهو ما يُثبت للأسف أن هذا القرار مفروضٌ على الأفارقة، فقد أُعلن أن البطولة ستُقام كل أربع سنوات، وأن دوري الأمم الإفريقية قيد الدراسة، لذا يجري النظر في مسألة التعويض".

وأتم "لا يمكن اعتبار دوري الأمم تعويضًا، لأنه لو كان كذلك، لكان يعني أخذ شيءٍ ومنح شيءٍ آخر، ولكن هنا، تم سحبه دون قيد أو شرط، وهم بصدد دراسة الأمر، لذا، فإن ما سيدرسونه بالضرورة أقل مما كان لديكم".

ولعب أنطوان بيل مع نادي المقاولون العرب، ونجح في التتويج مع الذئاب بلقب أبطال إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1983.

كما توج أنطوان بيل مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية نسختي 1984، و1988.