"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

بيير أوباميانج - الجابون

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن قلق الطاقم الطبي في نادي أولمبيك مارسيليا بشأن عودة بيير إيميريك أوباميانج للمشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج كبديل في الدقيقة 30 من مواجهة الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود الكاميرون.. وبوانجا أساسي في هجوم الجابون أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول أمم إفريقيا - ضربة موجعة للجابون بإصابة أوباميانج وغيابه أمام الكاميرون

وذكر راديو مونت كارلو أن الطاقم الطبي لمارسيليا لم يكن يتوقع مشاركة أوباميانج في المباراة الأولى بالبطولة.

وأوضح الراديو الفرنسي "يخشى نادي مرسيليا من انتكاسة إصابة المهاجم في الفخذ، بسبب نقص في إعادة التأهيل".

وأرجأ أوباميانج سفره إلى المغرب للمشاركة في البطولة لتلقي العلاج من الطاقم الطبي في مارسيليا.

وأكمل "اتفق النادي مع منتخب الجابون على توخي الحذر الشديد بشأن المباراة الأولى، وكانت الخطة الأولية هي ألا يلعب في المباراة الافتتاحية ضد الكاميرون أو أن يشارك لبضع دقائق فقط".

ويعتقد النادي أن المنتخب الجابون خاطر بالصحة البدنية للاعب لأنه لم يكن جاهزا بعد للجري بكثافة عالية.

وأضاف "الجهاز الطبي لمارسيليا كان يرى أن أوباميانج لا يزال بحاجة إلى إكمال برنامجه التأهيلي، ولم تكن مرحلة تعافيه قد قطعت شوطًا كافيًا."

وأتم مونت كارلو "يدرك مارسيليا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون تمثل هدفًا مهمًا لأوباميانج، خاصة بعدما وصل عمره إلى 36 عامًا، لكن النادي كان يراقب عن كثب حالة فخذه ويأمل ألا يؤدي هذا العودة المتسرعة إلى المنافسة إلى إضعاف اللاعب، لبقية البطولة وموسمه".

وخسر المنتخب الجابون أمام نظيره الكاميروني بهدف نظيف في إطار مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية، في الوقت الذي حقق فيه منتخب كوت ديفوار الفوز على حساب موزمبيق بهدف نظيف.

وتلتقي الجابون في الجولة المقبلة أمام موزمبيق في الجولة الثانية، فيما تصطدم الكاميرون بكوت ديفوار.

وشارك أوباميانج في 82 مباراة دولية مع المنتخب الجابون سجل خلالهم 39 هدفا.

أوباميانج انضم إلى مارسيليا مطلع الموسم الجاري قادما من القادسية الفرنسي.

ولعب أوباميانج هذا الموسم 20 مباراة في الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 10 مساهمات.

وخلال مسيرته لعب أوباميانج لأندية ميلان الإيطالي، وموناكو وسانت إتيان ومارسيليا الفرنسيين، ودورتموند الألماني، وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، والقادسية السعودي.

ويشارك منتخب الجابون للمرة التاسعة والأولى منذ 2021.

ووصل منتخب الجابون لربع نهائي 1996 وودع على يد تونس آنذاك وهو ما تكرر أيضا في 2012 على يد مالي، وفي آخر ظهور ودع من دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2021.

أوباميانج الجابون كأس الأمم الإفريقية مارسيليا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ جنوب إفريقيا تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي أمم إفريقيا - مدرب مالي: إقامة البطولة كل 4 سنوات عدم احترام للقارة "مفروض على الأفارقة".. أنطوان بيل ينتقد قرار كاف بإقامة كأس الأمم كل 4 سنوات أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا
أخر الأخبار
مباشر كأس العاصمة - الزمالك (0)-(0) سموحة.. بداية اللقاء 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لا نريد الإفراط في احترام كوت ديفوار.. وسنلعب بتواضع شديد 21 دقيقة | أمم إفريقيا
بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ جنوب إفريقيا 30 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – المصري يتصدر مؤقتا بهدف بامبو.. وتعادل الجونة مع البنك الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب مالي: إقامة البطولة كل 4 سنوات عدم احترام للقارة 52 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة ساعة | الكرة المصرية
"مفروض على الأفارقة".. أنطوان بيل ينتقد قرار كاف بإقامة كأس الأمم كل 4 سنوات ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519916/النادي-يخشى-من-انتكاسة-راديو-مونت-كارلو-قلق-في-مارسيليا-بسبب-مشاركة-أوباميانج-مع-الجابون