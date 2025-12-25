"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن قلق الطاقم الطبي في نادي أولمبيك مارسيليا بشأن عودة بيير إيميريك أوباميانج للمشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج كبديل في الدقيقة 30 من مواجهة الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

وذكر راديو مونت كارلو أن الطاقم الطبي لمارسيليا لم يكن يتوقع مشاركة أوباميانج في المباراة الأولى بالبطولة.

وأوضح الراديو الفرنسي "يخشى نادي مرسيليا من انتكاسة إصابة المهاجم في الفخذ، بسبب نقص في إعادة التأهيل".

وأرجأ أوباميانج سفره إلى المغرب للمشاركة في البطولة لتلقي العلاج من الطاقم الطبي في مارسيليا.

وأكمل "اتفق النادي مع منتخب الجابون على توخي الحذر الشديد بشأن المباراة الأولى، وكانت الخطة الأولية هي ألا يلعب في المباراة الافتتاحية ضد الكاميرون أو أن يشارك لبضع دقائق فقط".

ويعتقد النادي أن المنتخب الجابون خاطر بالصحة البدنية للاعب لأنه لم يكن جاهزا بعد للجري بكثافة عالية.

وأضاف "الجهاز الطبي لمارسيليا كان يرى أن أوباميانج لا يزال بحاجة إلى إكمال برنامجه التأهيلي، ولم تكن مرحلة تعافيه قد قطعت شوطًا كافيًا."

وأتم مونت كارلو "يدرك مارسيليا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون تمثل هدفًا مهمًا لأوباميانج، خاصة بعدما وصل عمره إلى 36 عامًا، لكن النادي كان يراقب عن كثب حالة فخذه ويأمل ألا يؤدي هذا العودة المتسرعة إلى المنافسة إلى إضعاف اللاعب، لبقية البطولة وموسمه".

وخسر المنتخب الجابون أمام نظيره الكاميروني بهدف نظيف في إطار مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية، في الوقت الذي حقق فيه منتخب كوت ديفوار الفوز على حساب موزمبيق بهدف نظيف.

وتلتقي الجابون في الجولة المقبلة أمام موزمبيق في الجولة الثانية، فيما تصطدم الكاميرون بكوت ديفوار.

وشارك أوباميانج في 82 مباراة دولية مع المنتخب الجابون سجل خلالهم 39 هدفا.

أوباميانج انضم إلى مارسيليا مطلع الموسم الجاري قادما من القادسية الفرنسي.

ولعب أوباميانج هذا الموسم 20 مباراة في الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 10 مساهمات.

وخلال مسيرته لعب أوباميانج لأندية ميلان الإيطالي، وموناكو وسانت إتيان ومارسيليا الفرنسيين، ودورتموند الألماني، وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، والقادسية السعودي.

ويشارك منتخب الجابون للمرة التاسعة والأولى منذ 2021.

ووصل منتخب الجابون لربع نهائي 1996 وودع على يد تونس آنذاك وهو ما تكرر أيضا في 2012 على يد مالي، وفي آخر ظهور ودع من دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2021.