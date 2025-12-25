تطبيق آلية استبعاد اللاعب المصاب أثناء مباريات الدوري القطري

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

مباراة الشمال - الأهلي - الدوري القطري

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تطبيق قاعدة استبعاد اللاعب المصاب بالدوري القطري، وفقا لما نشرته قنوات الكاس.

وأوضح هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام القطرية عن اعتماد آلية جديدة لإدارة حالات إصابة اللاعبين في الدوري القطري.

وسيتم تطبيقها مع بداية القسم الثاني من الموسم، وذلك تماشيا مع التوجهات الحديثة للمجلس الدولي التشريعي (IFAB) الهادفة إلى تقليل إضاعة الوقت، تحسين انسيابية اللعب، وتعزيز مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة.

وأفاد أن الآلية الجديدة تقوم على إلزام اللاعب المصاب بمغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة واحدة في حال دخول الجهاز الطبي لتقديم العلاج داخل الملعب.

مع منح الحكم دورا تقديريا في طلب التدخل الطبي عندما يرى أن بقاء اللاعب على الأرض يؤخر استئناف اللعب، وذلك وفق ضوابط واضحة واستثناءات معتمدة.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن الدوري القطري سيكون الثالث على مستوى العالم التي تطبق فيه آليات زمنية لإدارة الإصابات، على غرار الدوري الإنجليزي والدوري الأمريكي.

حيث تم اعتماد مدة دقيقة واحدة بما يتناسب مع طبيعة الدوري المحلي وبعد التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة المسابقات برابطة الدوري القطري.

يذكر أن هذه الآلية طبقت في بطولة كأس العرب هذا الشهر.

