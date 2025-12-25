أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

مالي ضد كوت ديفوار

أوضح يف بيسوما نجم منتخب مالي أن فريقه يستهدف الفوز على المغرب رغم اعترافه بقوة الخصم.

ويصطدم منتخب مالي بالمغرب في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا يوم الجمعة.

وقال بيسوما في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "نحن مستعدون لمباراة المغرب، ونأمل أن نحقق الفوز".

وأضاف لاعب توتنام "نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة. مباراة الجمعة أمام المغرب هي كل تركيزنا في الوقت الحالي".

وأكمل "سنواجه المنتخب المغربي، ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يضم لاعبين ممتازين ويقدم كرة قدم جيدة".

وواصل "في النهاية تبقى المباراة 90 دقيقة فقط، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الفوز من نصيبنا، لأن هذا هو هدفنا وما نطمح إليه".

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.

