أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

ماريو مارينيكا - زيمبابوي

شدد ماريو مارينيكا مدرب زيمبابوي على جاهزية فريقه لخوض مواجهة أنجولا بكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب زيمبابوي ضد أنجولا مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس إفريقيا.

وقال ماريو مارينيكا مدرب زيمبابوي في مؤتمر صحفي: "لعبنا مباراة جيدة أمام مصر، وبدأنا بداية قوية والتزم اللاعبون بخطة اللعب التي وضعناها، لكن جودة اللاعبين المصريين حسمت النتيجة. من المؤسف أن نخسر مباراة كهذه".

وأضاف "نعمل بجد لضمان تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الخسارة أمام منتخب مصر. اللاعبون مستعدون لتغيير الأمور عندما يواجهون أنجولا غدا".

وأتم "نحن فخورون بلاعبينا. يجب أن نواصل المسيرة، وسنسعى جاهدين لحصد 4 نقاط على الأقل من المباراتين القادمتين (أنجولا وجنوب إفريقيا) للتأهل".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

فيما خسرت أنجولا أمام جنوب إفريقيا بالنتيجة ذاتها.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، فيما تلعب زيمبابوي أمام أنجولا.

ويتقاسم المنتخبين المصري والجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

كأس الأمم الإفريقية منتخب زيمبابوي منتخب أنجولا
