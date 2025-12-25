تقرير مغربي: مبابي يتلقى دعوة لحضور مواجهة المغرب ضد مالي

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - أشرف حكيمي - فرنسا - المغرب

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا
المغرب

يترقب الجمهور المغربي، حضور الفرنسي كيليان مبابي لمواجهة المغرب ضد مالي في منافسات أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

ويصطدم المغرب بمنتخب مالي في قمة المجموعة الأولى ضمن الجولة الثانية من البطولة يوم الجمعة.

وكشف موقع le360 سبورت المغربي أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد قد يحضر مواجهة المغرب أمام مالي في أمم إفريقيا من الملعب.

ويأتي ذلك بعد أن تلقى مبابي دعوة من اللجنة المنظمة، ومن المتوقع أن يحضر عثمان ديمبيلي أيضا مباراة لأسود الأطلس في البطولة.

وتوج عثمان ديمبيلي بجائزتي البالون د'ور و "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2025.

ويعتبر كيليان مبابي صديقا مقربا لأشرف حكيمي نجم منتخب المغرب.

ويغيب حكيمي عن مباريات دور المجموعات على الأقل بسبب تعرضه للإصابة مع فريق باريس سان جيرمان.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.

أمم إفريقيا المغرب كيليان مبابي أشرف حكيمي
