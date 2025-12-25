أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا

يرى نائل العيناوي لاعب المغرب أن منتخب بلاده درس نظيره المالي جيدا قبل مواجهة الفريقين.

ويلعب منتخب المغرب ضد مالي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس إفريقيا.

وقال نائل العيناوي لاعب المغرب في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "حصلنا على الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة مالي، بعدما جعلنا الشعب المغربي فخورا في المباراة الأولى".

وأضاف "درسنا منتخب مالي جيدا عبر تقنية الفيديو، إصافة إلى الحصص التدريبية بحثا عن تسجيل نتيجة جيدة".

وأتم تصريحاته "نعلم أن جميع المنتخبات تعمل بجد، لكن علينا التركيز على أنفسنا وتقديم أفضل صورة للمنتخب المغربي".

فوز المغرب على مالي سيضمن تواجده في دور الـ16 قبل خوض لقاء الجولة الثالثة أمام زامبيا.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.