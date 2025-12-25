أمم إفريقيا - جناح المغرب: نتائج الجولة الأولى تعكس جودة كرة القدم في القارة السمراء

يرى إسماعيل صيباري جناح منتخب المغرب أن النتائج التي تحققت في الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025 تعكس جودة كرة القدم في القارة السمراء.

وشارك صيباري في انتصار المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0 في الجولة الافتتاحية للبطولة.

وقال صيباري في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن الآن نعمل على المباراة الثانية ضد مالي. قمنا بتحليل المباراة الأولى. ما فعلناه بشكل جيد، وما لم نقم به كما يجب، ومن ذلك سنسعى إلى التحسّن في المباراة الثانية".

ويلعب المغرب أمام مالي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وأضاف "كل المنتخبات قوية، ولا يوجد أي منتخب حقق الفوز بسهولة، الجميع اضطر للقتال وبذل مجهود بدني كبير، وهذا يعكس جودة كرة القدم في إفريقيا".

وأتم "حظينا بدعم جماهيري كبير في المباراة الأولى، وأتمنى أن يتكرر الأمر نفسه في المباراة الثانية وفي الملعب نفسه".

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويمكنه ضمان التأهل لثمن النهائي بالفوز على مالي.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.