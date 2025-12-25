أمم إفريقيا - جناح المغرب: نتائج الجولة الأولى تعكس جودة كرة القدم في القارة السمراء

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

يرى إسماعيل صيباري جناح منتخب المغرب أن النتائج التي تحققت في الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025 تعكس جودة كرة القدم في القارة السمراء.

وشارك صيباري في انتصار المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0 في الجولة الافتتاحية للبطولة.

وقال صيباري في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن الآن نعمل على المباراة الثانية ضد مالي. قمنا بتحليل المباراة الأولى. ما فعلناه بشكل جيد، وما لم نقم به كما يجب، ومن ذلك سنسعى إلى التحسّن في المباراة الثانية".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لاعب المغرب: نسير وفق رؤية الركراكي.. وجاهزون لمواجهة مالي أمم إفريقيا - إدريسا جاي: من المؤسف الاكتفاء بـ 3 أهداف فقط أمام بوتسوانا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع أمم إفريقيا - مؤتمر فوستر: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة

ويلعب المغرب أمام مالي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وأضاف "كل المنتخبات قوية، ولا يوجد أي منتخب حقق الفوز بسهولة، الجميع اضطر للقتال وبذل مجهود بدني كبير، وهذا يعكس جودة كرة القدم في إفريقيا".

وأتم "حظينا بدعم جماهيري كبير في المباراة الأولى، وأتمنى أن يتكرر الأمر نفسه في المباراة الثانية وفي الملعب نفسه".

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويمكنه ضمان التأهل لثمن النهائي بالفوز على مالي.

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.

إسماعيل صيباري المغرب مالي كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا تقرير مغربي: مبابي يتلقى دعوة لحضور مواجهة المغرب ضد مالي أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا أمم إفريقيا - لاعب المغرب: نسير وفق رؤية الركراكي.. وجاهزون لمواجهة مالي أمم إفريقيا - إدريسا جاي: من المؤسف الاكتفاء بـ 3 أهداف فقط أمام بوتسوانا
أخر الأخبار
"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون 15 دقيقة | أمم إفريقيا
تطبيق آلية استبعاد اللاعب المصاب أثناء مباريات الدوري القطري 57 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم ساعة | أمم إفريقيا
فان دي فين: لم أرغب في إيذاء إيزاك.. وهذا ما حدث بعد إصابته ساعة | الدوري الإنجليزي
متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا 2 ساعة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: مبابي يتلقى دعوة لحضور مواجهة المغرب ضد مالي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519908/أمم-إفريقيا-جناح-المغرب-نتائج-الجولة-الأولى-تعكس-جودة-كرة-القدم-في-القارة-السمراء