مران الأهلي - استمرار تأهيل فؤاد وعبد القادر.. وغياب رمضان بسبب آلام الظهر

أحمد رمضان النادي : الأهلي الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لخوض منافسات كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات "وي" يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وعقد يس توروب المدير الفني محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل المران جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمواجهة الكأس.

وواصل الثنائي كريم فؤاد وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتجهيز للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن شكوى أحمد رمضان من آلام أسفل الظهر.

وحصل اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن يتم تقييم حالته وتحديد موعد عودته للمران.

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر هذا الموسم ضمن منافسات دور الـ 32.

ويواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات "وي" في ذلك الدور.

وتقام المباراة على استاد السلام.