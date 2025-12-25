مران الأهلي - استمرار تأهيل فؤاد وعبد القادر.. وغياب رمضان بسبب آلام الظهر

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 15:32

كتب : حسام نور الدين

أحمد رمضان - الأهلي ضد إيجل نوار

أحمد رمضان

النادي : الأهلي

الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لخوض منافسات كأس مصر.

أخبار متعلقة:
"حرمان وغرامة".. كاف يخطر الجيش الملكي بالعقوبات بسبب شغب جماهيره أمام الأهلي كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط

ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات "وي" يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وعقد يس توروب المدير الفني محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل المران جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمواجهة الكأس.

وواصل الثنائي كريم فؤاد وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتجهيز للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن شكوى أحمد رمضان من آلام أسفل الظهر.

وحصل اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن يتم تقييم حالته وتحديد موعد عودته للمران.

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر هذا الموسم ضمن منافسات دور الـ 32.

ويواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات "وي" في ذلك الدور.

وتقام المباراة على استاد السلام.

الأهلي تدريب الأهلي أحمد رمضان كأس مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي.. وموعد الظهور الأول مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي مواعيد الخميس 25 ديسمبر 2025.. أربع مواجهات في كأس عاصمة مصر تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد العش: المنافسة في الأهلي تخدم الجميع.. ومطالبون دائما بالفوز فقط قائمة الزمالك - عودة ناصر ماهر لمواجهة سموحة بـ كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي 4 ثاتيه | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب مالي: إقامة البطولة كل 4 سنوات عدم احترام للقارة 7 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل الزمالك - عواد في حراسة المرمى وجهاد يقود الوسط ضد سموحة 24 دقيقة | الكرة المصرية
"مفروض على الأفارقة".. أنطوان بيل ينتقد قرار كاف بإقامة كأس الأمم كل 4 سنوات 27 دقيقة | أمم إفريقيا
"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون 55 دقيقة | أمم إفريقيا
تطبيق آلية استبعاد اللاعب المصاب أثناء مباريات الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم ساعة | أمم إفريقيا
فان دي فين: لم أرغب في إيذاء إيزاك.. وهذا ما حدث بعد إصابته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519907/مران-الأهلي-استمرار-تأهيل-فؤاد-وعبد-القادر-وغياب-رمضان-بسبب-آلام-الظهر