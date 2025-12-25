أمم إفريقيا - لاعب المغرب: نسير وفق رؤية الركراكي.. وجاهزون لمواجهة مالي

شدد عبد الحميد آيت بودلال مدافع المغرب على أن منتخب بلاده يدرك حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب المغرب أمام مالي مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقال بودلال في مؤتمر صحفي: "الفريق يسير وفق رؤية واضحها وضعها الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي، ونسعى للظهور بأداء متوازن يسمح لنا بحسم اللقاء أمام مالي".

وأضاف "تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة سيعزز حظوظنا في التأهل للدور التالي. نحن نقدم أفضل ما لدينا من أجل إرضاء الجماهير المغربية".

وتابع "الطموح الفردي يندرج دائما في إطار الهدف الجماعي، سواء من حيث فرض الذات داخل الفريق أو تشريف ارتداء قيمص المنتخب الوطني. نحن ندرك حجم المسؤولية الملقاه على عاتقنا".

وأتم مدافع رين الفرنسي تصريحاته "اللعب مع المنتخب المغربي الأول يشكل محطة خاصة في مسيرتي، وحلما تحقق بفضل العمل والاجتهاد".

ويتقاسم منتخب مالي وزامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من تعادلهما في الجولة الأولى.

أما منتخب جزر القمر فيتذيل المجموعة بلا نقاط.