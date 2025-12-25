أمم إفريقيا - إدريسا جاي: من المؤسف الاكتفاء بـ 3 أهداف فقط أمام بوتسوانا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

إدريسا جانا جاي يهدر فرصة الهدف الأول لـ السنغال أمام الإكوادور

أعرب إدريسا جاي لاعب منتخب السنغال ونادي إيفرتون عن عدم رضاه على أداء الفريق رغم الفوز الكبير أمام بوتسوانا.

وتغلب منتخب السنغال على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا.

وقال إدريسا جاي في تصريحات صحفية: "من الجيد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، لكن أعتقد أنه من المؤسف الاكتفاء بـ 3 أهداف فقط".

وأوضح "عندما تكون أفضل من منافسك، عليك الفوز بنتيجة كبيرة وهكذا نُظهر الاحترام للخصم".

واختتم لاعب إيفرتون تصريحاته "كنا متساهلين أمام المرمى، وهذه أشياء علينا تصحيحها في المباريات المقبلة إذا أردنا الاستمرار في البطولة".

وستلعب السنغال المباراة المقبلة ضد الكونغو الديموقراطية في المباراة المقبلة، بينما تلتقي بوتسوانا مع بنين.

وسجل ثلاثية السنغال أمام بوتسوانا كل من نيكولاس جاكسون الذي أحرز هدفين وشريف نداي.

المباراة شهدت قيام جويتسيو فوكو حارس بوتسوانا بـ 14 تصديا ولكنهم لم يكفوا لتجنب الخسارة.

أمم إفريقيا منتخب السنغال إدريسا جاي
